Tutti pazzi per Super Mario Bros, per il film debutto record in sala IL TRAILER

Maglietta rossa e salopette blu, guanti bianchi, baffetti e cappello rosso con la lettera M in bella vista, l’idraulico più amato dei videogiochi sbanca anche al cinema. Super Mario Bros - Il film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, trionfa nel mondo e centra un debutto record: con 377 milioni di dollari rastrellati nel week end, è il miglior debutto di sempre per l’animazione e detronizza Frozen 2 che nel fine settimana del Ringraziamento del 2019, anno record per la Disney, raccolse 358 milioni di dollari.

Frutto della collaborazione tra Illumination, Nintendo e Universal, l’avventura gioiosa, ironica e spettacolare di Super Mario ha superato anche le più brillanti aspettative negli Stati Uniti, incassando 173 milioni a livello internazionale e 204 milioni sul mercato nord americano nei primi giorni di programmazione.

Un bottino che consente al film di inanellare una serie di risultati storici: il miglior debutto mondiale dell’anno da Ant-Man and the Wasp: Quantumania (225,3 milioni di dollari) e il miglior esordio per un adattamento di un videogioco (superando Sonic 2, che in tre giorni totalizzò 72 milioni) in 42 mercati.

Doppiato da Claudio Santamaria - nella versione originale la voce è di Chris Pratt, affiancato da un cast all star per tutti gli altri personaggi, Luigi-Charlie Day, il cattivo Bowser-Jack Black, la principessa Peach-Anya Taylor Joy, Toad è Keegan-Michael Key - in Italia Super Mario ha debuttato in vetta agli incassi del weekend di Pasqua, con 5 milioni 716 mila euro nel fine settimana e quasi 7 milioni (6 milioni 972 mila euro) in cinque giorni di programmazione nelle oltre 560 sale monitorate da Cinetel.

Una performance che ha trascinando in alto il box office complessivo: 9,2 milioni di euro, con un +115% rispetto a una settimana fa (4,3 milioni di euro). Ma al botteghino l’idraulico vola un po' ovunque: in Messico (27,4 milioni di dollari), Regno Unito e Irlanda (19,6 milioni di dollari), Germania (14 milioni di dollari), Cina (12 milioni di dollari), Francia (10,4 milioni di dollari), Spagna (8,6 milioni di dollari) e Australia (8,3 milioni di dollari).

