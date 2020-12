Le folle nelle città per lo shopping di Natale in questo fine settimana destano allarme anche perché i contagi sono quasi 18 mila e le vittime 484. Così si valuta l’ipotesi di far scattare la "zona rossa" a livello nazionale per Natale e Capodanno.

Secondo le stime del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), allentare troppo presto le misure di restrizione prese a ottobre-novembre può portare ad un rapido aumento dei ricoveri per Covid in tutta l’Europa.

