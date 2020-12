Ricoverato per Covid il prete che scherzosamente aveva esortato i fedeli a bere vino

E’ ricoverato da questa mattina all’ospedale di Piacenza don Pietro Cesena, 62 anni, parroco di Borgotrebbia (frazione della città) che ieri nella messa di Natale aveva scherzosamente esortato i fedeli a messa e mangiare e bere abbondantemente vino «poiché gli astemi in Paradiso non entrano» in un video diventato subito virale, con migliaia e migliaia di condivisioni.

Il sacerdote si è sentito male nella notte tra venerdì e sabato ed è stato ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale di Piacenza in osservazione. Gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale ed è risultato positivo al coronavirus anche se le sue condizioni non sembrano gravi.

