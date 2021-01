Il Lazio è la regione più virtuosa in questo avvio della campagna vaccinale contro il coronavirus in Italia. Prime dosi per gli operatori sanitari e per gli anziani di alcune Rsa. "Le cose promettono bene", dice fiducioso un ospite 84enne di una casa di riposo dopo aver ricevuto la propria dose. "

E' l'inizio di un progetto che potrà far ricongiungere i pazienti con i loro familiari", spiega una dottoressa della Rsa capitolina "Don Orione".

