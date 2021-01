Arriva "Uniche", il riscatto del calcio femminile in tv

Il riscatto del calcio femminile raccontato attraverso le vicende personali, il desiderio di leadership, le aspirazioni delle protagoniste e i valori più universali dello sport: è "Uniche", la docuserie in sei puntate in onda da venerdì 15 gennaio su Timvision, dedicata alle storie e alle emozioni della Serie A femminile di calcio.

Il racconto seguirà il dietro le quinte della preparazione, dagli allenamenti al fischio d’inizio del campionato, fino ad arrivare alle convocazioni della Nazionale maggiore. Prodotta da Timvision e Freeda, la docuserie coinvolge tutte le dodici squadre della Serie A Femminile e descrive gli sforzi di un gruppo di donne che lottano per abbattere l’indifferenza e i pregiudizi, per affermare che il calcio non conosce genere. Con questa serie, disponibile in esclusiva, la tv di Tim mette al centro del racconto il calcio femminile italiano, diventato più popolare dopo la partecipazione ai Mondiali di Francia 2019.

