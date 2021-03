Scheletri dei classici tentodi da circo, gonfiabili per segnare l'ingresso nell'area giostre, palloncini, striscioni colorati e sagome di destrieri bianchi. Così è andata in scena la protesta dei lavoratri di luna park e circhi che nella mattinata di venerdì si sono ritrovati in piazza Duomo per chiedere di poter riaprire.“

© Riproduzione riservata