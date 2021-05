Branco di cinghiali a Roma "scippa" la spesa a una donna fuori da un supermercato- VIDEO

Un branco di cinghiali ha assalito una donna appena uscita dal supermercato per rubarle la spesa. È successo all'esterno di un grande punto vendita del centro commerciale a Le Rughe, nel comune di Formello, alle porte di Roma. Le immagini mostrano il branco costituito da alcune femmine e numerosi piccoli che si muove tra le auto nel parcheggio del supermercato e "punta" una donna con le buste della spesa. La incalzano mentre lei cerca di allontanarli fino a quando la malcapitata non "molla" i sacchetti sui quali i cinghiali si avventano per poi fuggire. (AGI)

