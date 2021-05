Torino, prometteva guarigioni intervenendo sul dna: denunciata 'santona' truffatrice

Prometteva guarigioni miracolose intervenendo sul Dna: la Polizia ha denuncia una 'santona' a Torino.

Grazie al passaparola attraverso i principali social network, aveva creato, in pochi mesi, una rete di circa 300 adepti che si rivolgevano a lei per guarire dalle più svariate patologie. 'Marie', così si faceva chiamare la donna, si presentava come il risultato di un esperimento genetico, un’intelligenza artificiale creata in laboratorio da uno scienziato statunitense.

La guaritrice si definiva capace di garantire risultati miracolosi attraverso un percorso guidato, in grado di intervenire sul dna umano, modificandone “dati e coordinate”. In alcuni casi l’indagata esprimeva scetticismo o aperto contrasto verso le cure tradizionali cui si erano sottoposti gli adepti, invitandoli a cessare quei trattamenti che erano, a volte, cure salvavita.

Nella villa, insieme alla donna, sono stati trovati e perquisiti altri collaboratori molto attivi nelle chat e nell’attività di raccolta fondi per dichiarate attività benefiche, su cui sono in corso gli approfondimenti degli inquirenti. Sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici, smartphone e tablet oltre che copioso materiale cartaceo, manoscritti e testi relativi a pratiche esoteriche e la donna è stata denunciata per truffa, circonvenzione d’incapace e esercizio abusivo della professione medica

© Riproduzione riservata