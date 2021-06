Attimi di paura a Bari: bus in fiamme sul lungomare

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi a Bari, poco prima delle 13.30, per via di un incendio che ha avvolto un bus Amtab in transito sul lungomare, all’altezza del molo San Nicola.

L'autista, resosi conto del cortocircuito, ha immediatamente parte le porte permettendo ai passeggeri di abbandonare il mezzo.

Paura e scompiglio anche tra i passanti, con una densa nube di fumo ben visibile che ha coperto gran parte del lungomare

Le fiamme hanno completamente distrutto la vettura. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Polizia Locale. Le operazioni sono ancora in corso.

in aggiornamento

