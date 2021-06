Roma, bimba di 2 anni seduta sul davanzale salvata dai poliziotti - VIDEO

"Un’altra vita salvata. - così la Polizia di Stato descrive sui social quanto è accaduto a Roma - Proprio come il piccolo di 2 anni del Mugello scomparso e ritrovato, impaurito ma vivo, un’altra bimba della stessa età, in queste ore ha rischiato la vita ed è stata salvata dal decisivo intervento dei poliziotti del Distretto Primavalle di Roma. Un passante ha chiamato la Polizia vedendo una bambina in pericolo seduta sul davanzale. Gli agenti sono saliti sul tetto dell'auto di servizio reggendosi uno sulle spalle dell'altro e hanno raggiunto la finestra, e tranquillizzando la piccola, l'hanno messa al sicuro. Sofia, che è sempre rimasta tranquilla e probabilmente non si ricorderà nulla di quello che è successo, è stata affidata al papà".

