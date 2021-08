Entra in chiesa con lo scooter e sgomma fino all'altare. E' successo a Cattolica (Rimini) - VIDEO

Ha fatto irruzione col suo motorino nella navata centrale della chiesa di San Pio a Cattolica, disturbando la preghiera dei fedeli presenti e, non contento, ha postato su Youtube e Instagram il filmato della sua "impresa", che da alcuni giorni riscontrava sul web grande successo.

Alla fine il giovane - 18 anni, di Rimini - è stato identificato e denunciato dai carabinieri della tenenza di Cattolica, che sono riusciti a risalire al numero di targa del ciclomotore dopo aver comparato il post con ore di filmati degli impianti di videosorveglianza della zona. Dovrà rispondere dei reati di offese ad una confessione religiosa, turbamento di funzioni religiose e danneggiamento. la posizione del ragazzo è al vaglio della Procura della Repubblica di Pesaro.

Seguendo gli spostamenti del ragazzo, i carabinieri hanno inoltre accertato che qualche giorno prima, in sella al suo motorino, aveva provato "l'impresa" presso la chiesa di Santa Maria del Mare a Gabicce mare. In quella occasione, però, il ragazzo aveva trovato chiusa la porta di accesso al luogo di culto e aveva deciso di utilizzare il ciclomotore come ariete per sfondare la porta ed entrare, senza però riuscirci.

