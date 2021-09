Il Green Pass tiene banco, a Messina aumento delle prenotazioni negli hub vaccinali

Oggi vengono comunicati dall'Ufficio Commissariale 4 decessi nei nostri ospedali Covid che portano a 30 le persone che hanno perso la loro lotta contro il Covid nel solo mese di settembre. Sono morte due persone al Policlinico una donna di Messina di 70 anni e un uomo di Nizza di Sicilia di 68. Al Papardo hanno perso la vita una donna di 73 anni e un uomo di 64 anni. Intanto il dibattito sul green pass in questi giorni tiene banco. Sono tanti coloro che non sono vaccinati e che dal 15 ottobre dovranno provvedere o adeguarsi a quanto previsto dalle nuove regole. Salgono le prenotazioni per i vaccini anche in Sicilia. Sembra che la certificazione verde sia l'unica arma per prevenire il diffondersi dei contagi. Ugl Salute la chiede anche per le visite ambulatoriali negli ospedali.

