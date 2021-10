Non ci sono stati particolari disagi e disservizi in questo primo giorno di green pass nei luoghi di lavoro. Negozi, bar e attività commerciali si sono dotati di app e hanno chiesto ai dipendenti di comunicare già nei giorni scorsi la propria situazione. Nessun disagio nel traghettamento nello Stretto. C'è però un boom di richieste di tamponi. In farmacie le file rischiano di allungarsi.

