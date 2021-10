Giornata dell'infanzia, al “Granillo” la Reggina contro la Nazionale attori VIDEO

Lo stadio Oreste Granillo ospita l’importante Partita della Solidarietà tra Primavera della Reggina 1914 e la Nazionale Attori, che si svolgerà sabato 13 novembre alle ore 11 a Reggio Calabria, in vista della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza che cade ogni anno il 20 novembre. L’evento è promosso dall’Organizzazione internazionale SOS Villaggi dei Bambini, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per contrastare la povertà educativa in Italia Il Futuro è in Gioco, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria.

Un evento davvero speciale che prevede il coinvolgimento delle scuole del territorio, della Primavera della Reggina 1914 e della Nazionale Attori. Tutti insieme per sostenere i progetti educativi a favore dei bambini e dei ragazzi supportati attraverso i Programmi e Villaggi SOS in Italia, i quali permettono loro di ricevere un’educazione adeguata a crescere, praticare attività sportive e guardare al loro futuro con fiducia.

“Convinti che lo sport – dichiara Maria Grazia Lanzani, Presidente di SOS Villaggi dei Bambini - possa essere un potente mezzo per innescare dinamiche di cambiamento, favorire aggregazione sociale, contrastare forme di bullismo e cyberbullismo, in particolare rispetto ai più piccoli e ai giovani che si trovano più a rischio, contiamo nell’alta adesione dei vari Istituti scolastici in vista della Giornata Internazionale per i Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza”.

“Orgogliosi di poter ospitare un evento di grandissima valenza civile e sociale – ha commentato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà – la Partita della Solidarietà sarà una festa per la città, un momento di grande partecipazione che ci richiama ai valori del rispetto, della solidarietà, riaccendendo i riflettori sui temi dell'educazione e di una sana crescita civile ed emotiva dei ragazzi e dei bambini. Siamo felici che la nostra città sia stata scelta per questo progetto e spero che siano tante le scuole cittadine che decideranno di aderire a questa festa dello sport, un'occasione in più per affermare l'importanza dello sport come strumento di socialità e di crescita”.

Dello stesso avviso l'assessore allo Sport del Comune di Reggio Calabria, Giuggi Palmenta che ha ringraziato i promotori dell'iniziativa mettendo in evidenza “l'alto valore sociale della giornata”. “Da sempre lo sport rappresenta un veicolo straordinario per raggiungere i nostri ragazzi – ha spiegato Palmenta - uno strumento di aggregazione attraverso il quale promuovere valori positivi del rispetto, di sé e degli altri, della consapevolezza civica, dell'impegno civico e sociale. I nostri ragazzi sappiano che le istituzioni li accompagneranno in questo percorso. Ed attraverso iniziative come questa, la nostra vicinanza si fa ancora più concreta”.

