Sanità, caos al Cup di Messina: la coop Asso: "L'Asp ci deve oltre 1 milione di euro"

La cooperativa Asso, che da luglio dell'anno scorso gestisce il Cup, centro unico di prenotazione, per le visite sanitarie nei nostri ospedali, vanta un credito nei confronti dell'Asp di Messina di circa un milione di euro solo per l'anno 2021. E' una situazione insostenibile. A dichiararlo la stessa cooperativa che oggi, al Royal, ha organizzato una conferenza stampa per chiarire in generale alcuni punti riguardanti il bando di gara, i lavoratori, la clausola sociale, la scelta di aprire una sede a Messina.

