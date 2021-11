Il Cedav in prima linea contro la violenza sulle donne - VIDEO

25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Un'espressione con la quale s'intende designare una violazione dei diritti umani come sanciti dall'art. 3 della Convenzione di Istambul. In Italia, nel solo 2021 i femminicidi sono 83, oltre la metà delle vittime è stata uccisa dal partner o da un ex.

Clara, Lidia, Sharon. Sono solo alcuni dei nomi delle donne uccise da inizio anno. Non numeri, vite. E' inaccettabile continuare a fare la conta. I centri antiviolenza sono da sempre, da oltre trent'anni, al fianco delle donne.

"Pensavo che certe storie non mi avrebbero mai coinvolta, e invece.."

"Era violento anche all'inizio, quando ci siamo conosciuti, ma credevo che col tempo gli passasse..."

"Lo sa dottoressa che da tanto tempo nessuno mi faceva notare che sono una donna capace di fare qualcosa?"

"Mi sono guardata allo specchio per la prima volta"

"Le polpette come le faccio faccio sempre bastonate prendo, ma mi rendo conto che non è colpa mia..."

"Non potevo lasciarlo, dovevo provare a salvarlo!"

"Ho capito che non era mai colpa mia"

"Ho resistito solo per i figli"

"Ho pensato: questa volta muoio"

La voce delle donne e il ruolo centrale dei CeDAV nella lotta contro la violenza.

