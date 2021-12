Trani si illumina, immagini suggestive da piazza Duomo con presepe e albero

È decisamente cambiato in chiave natalizia il colpo d'occhio di piazza Duomo, grazie alla conferma della pregevole iniziativa della Fondazione Seca, in collaborazione con l'opera don Uva Bisceglie e il sostegno del Comune di Trani. Ieri sera si sono accese le luminarie natalizie del Polo museale, presso Palazzo Lodispoto, e l'albero di Natale nella piazza adiacente con, accanto, la capanna della Natività e la partecipazione degli zampognari provenienti da Monte Sant'Angelo, che hanno accompagnato l'evento con musiche tipiche del Natale.

All'interno del Museo diocesano e della macchina per scrivere, sempre presto Palazzo Lodispoto, si è contestualmente inaugurata la mostra dal titolo «Letterine e cartoline di Natale. La nostalgia del passato».

Contemporaneamente seduzioni circensi, trampolieri con ali luminose, mangiafuoco, mascotte di Natale ed elfi giocosi hanno accolto il pubblico in piazza della Repubblica, in occasione delle accensioni delle luminarie natalizie prevista dalla amministrazione comunale in piazza, via San Giorgio e villa. L'animazione è stata a cura dell'associazione Ideando, le luci di Incanto. L'iniziativa fa parte del cartellone «Un mare di artisti a Trani», che prevede altri eventi il 12, 18 e 24 dicembre e, in chiusura, il 5 gennaio.

