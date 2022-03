Mobilitazione di Femen France a Parigi contro la guerra in Ucraina: a petto nudo contro Putin. IL VIDEO

Ieri la mobilitazione di Femen France contro la guerra in Ucraina e “contro il regime dittatoriale e criminale di Putin, contro le sue decisioni politiche terribili e assassine, contro la guerra che sta conducendo anche contro il suo stesso popolo in Russia”. Le attiviste si sono presentate in uno dei luoghi simbolo di Parigi lanciando il loro messaggio provocatorio.

Il precedente

Nei giorni scorsi il Musée Grévin, lo storico museo delle cere di Parigi, tra i musei del genere più importanti al mondo, aveva deciso di ritirare la statua di Vladimir Putin, qualche giorno dopo l’invasione dell’Ucraina ordinata dal presidente russo accusato di crimini di guerra. La statua di Putin era stata realizzata nel 2000 e nel 2014 il manichino del presidente russo venne danneggiato da un’attivista sempre del movimento Femen.

