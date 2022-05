Amministrative Messina, i 5 candidati sindaco a confronto su RTP

A poco più di due giorni dalla presentazione ufficiale delle liste in onda il primo vero confronto tra tutti i candidati. In studio Federico Basile di Sicilia Vera, Maurizio Croce, candidato del Centrodestra, Franco De Domenico, candidato del Centrosinistra, Salvatore Totaro candidato Ftl e Ucdl e Gino Sturniolo candidato di Messina in Comune.

Due ore di confronto in cui ognuno dei candidati avrà modo di mostrare agli elettori i propri punti di forza e gli aspetti che lo rendono diverso dagli altri contendenti.

© Riproduzione riservata