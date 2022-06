Giostra si rompe, bambini sbalzati via: tre feriti. Lo spaventoso video

Momenti di assoluto terrore per chi era lì. Sia a bordo, sia a terra ad aspettare il proprio figlio o l'amico. Una giostra si è rotta e si è schiantata al suolo al Parco Ataturk di Adalia, in Turchia. A bordo c'erano anche alcuni bambini: d'improvviso - come si vede nel video - un malfunzionamento nel braccio ha provocato il distaccamento del basamento e gli occupanti sono stati sbalzati fuori. Urla e grandissima paura, con le persone che si sono precipitate per salvare i minori. Non ci sono stati fortunatamente conseguenze mortali: tre bambini sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Ma non sono in pericolo di vita.