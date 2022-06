Donna prende a calci e pugni un uomo per strada: scippo sventato o lite tra conoscenti? - VIDEO

Video virale sui social di una donna che in una strada di Livorno sembra colpire per difesa, con tecniche da arti marziali, un uomo. Ai più è sembrata una rapina, ma secondo altre valutazioni emerse nelle ore successive potrebbe trattarsi di una lite fra conoscenti.

Il video, comunque stiano le cose, sta avendo un gran seguito. Si vede la scena di una donna che pare rapinata o scippata e che reagisce in strada all’aggressione. Quando è arrivata sul posto una volante della polizia, richiamata da alcuni passanti, dei due però non c'era più traccia, così come non risulterebbe alcuna denuncia presentata alle autorità.

La donna, che nelle immagini iniziali del breve video sembra essere strattonata per la borsa dall’uomo tra le auto posteggiate, in scali D’Azeglio, in pieno giorno, reagisce e lo colpisce con violenti e ripetuti calci e pugni tirati in stile kickboxing, finendo per attirare l'attenzione di qualche passante. I social hanno fatto poi il resto.

