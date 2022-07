Robot rombe il dito a un bambino di 7 anni che giocava contro di lui a scacchi

Robot rompe un dito a un bimbo di 7 anni durante una partita a scacchi. E' quanto accaduto nel corso di un torneo organizzato in Russia a Mosca. In realtà, stando a quanto dichiarato dalle autorità, si è trattato di un incidente dovuto più alla responsabilità del bambino che non ha seguito le regole di sicurezza, mettendo la mano sulla scacchiera quando ancora il robot era impegnato nella sua mossa. L'episodio si è consumato la scorsa settimana durante il torneo internazionale di scacchi Moscow Chess Open, che si è svolto a Mosca dal 13 al 21 luglio. Tutto è avvenuto - come dimostrano le immagini - in pochi attimi. Il dito del bambino viene pizzicato dal robot e rimane incastrato per alcuni secondi mentre gli addetti si precipitino verso di lui per liberarlo dalla morsa e portarlo via. "Invece di aspettare che la macchina completasse la sua mossa, il ragazzo ha optato per una rapida risposta" ha confermato anche Sergey Smagin, vicepresidente della Federazione russa di scacchi. In pratica la macchina avrebbe ricevuto un segnale ‘sbagliato’ intercettando così la mano del piccolo.

Il bambino, identificato come uno dei 30 migliori giocatori di scacchi della capitale russa nella categoria under-nove è stato portato in ospedale per le cure del caso ma sta bene. Secondo gli organizzatori dell'evento, è tornato a giocare già il giorno successivo e ha terminato il torneo di scacchi grazie all'aiuto dei volontari.

