Danneggiato il Twiga, Briatore: "Gli sfigati e rancorosi saranno contenti"

«Una tromba d’aria ha distrutto metà Twiga» e «leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felice un mucchio di persone. Non riesco a capire, che paese di rancorosi e sfigati sia. Il Twiga dà lavoro a 150 persone, dà un indotto milionario alla zona, però sono felice di far contente tante persone in un giorno come questo. Sono felici delle disgrazie che succedono». Così in un video Flavio Briatore, tra i titolari della discoteca di Forte dei Marmi (Lucca) danneggiata dal maltempo. «Sono solidale con tutti i bagni della Versilia» mentre «i quattro sfigati contenti non vanno nemmeno considerati: sono delle m.... Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo».

Flavio Briatore, su Instagram, si esprime così dopo i danni provocati da una tromba d'aria in Versilia. Daniela Santanché ha documentato i danni subiti dallo stabilimento Twiga. Sui social, il video pubblicato dalla parlamentare è diventato l'assist per i commenti di molti utenti che hanno 'esultato'. "Vedere distrutto in poche ore il lavoro di mesi fa piangere il cuore. Gli sfigati contenti perché il Twiga ha perso 20 o 50 tende non vanno considerati", dice Briatore.

