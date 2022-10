Processo Corona-Wanda Nara, l'ex re dei paparazzi: "Icardi deve testimoniare"

"Le relazioni cambiano e quando cambiano emerge la verità. L'interrogatorio di Icardi è fondamentale per capire la verità. Io non accetto la remissione di querela da parte di Icardi e voglio che venga qui a dire quanto è successo". A dirlo è stato Fabrizio Corona, facendo dichiarazioni spontanee davanti ai giudici della quarta sezione penale di Milano.

Corona è stato querelato per diffamazione da Wanda Nara e dai calciatori Mauro Icardi e Marcelo Brozovic perché nel 2019 aveva pubblicato su una sua pubblicazione, il "King Corona Magazine", la notizia di una relazione tra l'ex show girl argentina e il calciatore croato, centrocampista dell'Inter. Indiscrezione sempre smentita dai diretti interessati, che poi lo hanno querelato. Per il collegio presieduto da Elisabetta Canevini se Icardi, che sarebbe dovuto essere ascoltato in aula in qualità di teste dell'accusa ma non si è presentato perché è impegnato con il Galatasaray, dove gioca attualmente, dovesse essere assente anche alla prossima udienza fissata per il 25 gennaio, allora verrà considerata decaduta la sua querela.

"Si vede su tutti i siti e sulle storie Instagram di Wanda Nara e Mauro Icardi cosa sta succedendo nella loro storia - ha aggiunto il fotografo dei vip lasciando il Tribunale - è una barzelletta, si lasciano, si tradiscono, lui le dà della 'loca'. Che valore hanno le parole di Wanda Nara? Anche Totti smentiva la relazione con Noemi e poi era fidanzato con Noemi, magari anche in questo caso…Abbiamo anche scoperto che Icardi, Brozovic e Ivan Perisic (anche lui avrebbe dovuto testimoniare oggi, ma non si è presentato). Basta prendere un ascensore per fare un tradimento - ha concluso Corona - sappiamo tutti come funziona".

