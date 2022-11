È stata cacciata in malo modo dal pullman dell'Italia e si è sfogata sui social. Una tifosa della Nazionale ha cercato di entrare a contatto con gli azzurri ma è stata respinta. A chiederle di lasciare il pullman è stato capitan Bonucci: “No, no, scendi”. Lo stesso giocatore della Juve ha poi spiegato sui social che la tifosa è salita senza permesso e che era stato interrotto un momento di privacy. In un luogo sacro tanto quanto lo spogliatoio.

