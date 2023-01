Matteo Messina Denaro catturato in una clinica dov'era in cura. Ecco il video dell'arresto del fiancheggiatore. Il boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza.

E' stato catturato mentre faceva colazione nella clinica La Maddalena di Palermo dove da tempo era in cura. La Maddalena S.p.a gestisce un Ospedale ad alta specialità che consta di un dipartimento oncologico di III livello, che è il più elevato nella classificazione degli ospedali oncologici siciliani pubblici e privati, di una unità funzionale di microchirurgia oculare e di una unità funzionale di lungodegenza.

E’ finita oggi, dunque, la latitanza del boss Matteo Messina Denaro, latitante dal 1993 e ritenuto l’ultimo padrino di Cosa nostra. Il superlatitante - che si dice fosse malato da tempo - è stato bloccato in una struttura sanitaria privata, la nota clinica specialistica La Maddalena (pare che fosse in cura da circa un anno). Ad arrestarlo, a Palermo, i carabinieri del Ros che 30 anni fa con un blitz riuscirono anche ad arrestare il capo dei capi, Totò Riina. A coordinare le indagini il procuratore della Repubblica di Palermo, Maurizio De Lucia e l’aggiunto Paolo Guido. Insieme a Matteo Messina è stato arrestato anche Giovanni Luppino, di Campobello di Mazara (Tp), accusato di favoreggiamento. Avrebbe accompagnato il boss alla clinica per le terapie.

