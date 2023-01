Nelle immagini diffuse dalla Procura dei Minori di Milano, il drammatico momento - ripreso dalle telecamere di sicurezza della Stazione Ferroviaria di Seregno - in cui un 15enne viene spinto da due coetanei sotto un treno per futili motivi. Il ragazzo è vivo per miracolo. Due ragazzi sono stati fermati per il folle gesto.

