Fedez risponde a "Fuori dal coro": "Io omosessuale? Non lo sono ma non avrei problemi a dirlo"

Non ci sta e dal suo profilo Instagram spara a zero contro "Fuori dal coro", il programma televisivo in onda in prima serata su Rete 4 con la conduzione di Mario Giordano. Nel mirino di Fedez un'inchiesta della trasmissione sulla sua presunta omosessualità. "Hanno contattato miei amici di infanzia per capire se io fossi omosessuale o se avessi qualcosa da nascondere" racconta Fedez. "Se io fossi omosessuale non avrei alcun problema a dirlo, ma non lo sono" ha proseguito. E poi ha proseguito pesantemente: "Questa è la cloaca del giornalismo". E ancora: "Poi mi chiedo perché "Fuori dal coro" si interessi a queste cose". E Fedez lega i motivi dell'inchiesta a quanto fatto da lui a Sanremo.

