Esecuzioni in strada negli Stati Uniti: il video che ha scioccato l'America

Un uomo di 23 anni è stato arrestato per omicidio dopo aver sparato a un altro uomo su una strada trafficata di St. Louis, Missouri. Il video dell'episodio è diventato virale sui social media. Nel video, si vede il killer carica l'arma mentre la vittima appare seduta sul marciapiede. Dopo aver caricato l'arma, il killer spara alla vittima. Il sospettato è stato arrestato mentre stava cercando di entrare in una biblioteca, poche ore dopo l'omicidio. La polizia ha spiegato che Thomas e la vittima avevano litigato quella mattina in una vicina stazione di benzina prima della sparatoria.

