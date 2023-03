"Non c’è bisogno di correre", il video di Barbara su TikTok due giorni prima dell’incidente di Treviso

In un video animato postato giorni fa su Tik Tok, Barbara Brotto, una delle due vittime dell'incidente di Gorgo al Monticano, raccomandava al fidanzato di andar piano in auto: "non c'è bisogno di correre, sai?". La 17enne, morta assieme a Eralda Spahillari, aveva immaginato una storia nella quale lei e il ragazzo - rimasto gravemente ferito nello schianto - sono a bordo di un'automobilina blu, che sta per sorpassarne un'altra.

'Come va piano questo, spicciati! abbaglianti" dice il fidanzato; "non c'è bisogno di correre, sai?" risponde lei, che poi, di fronte ad altre peripezie dell'automobilina, esclama: "mamma mia, che paura".

