Scintille tra Meloni e i giornalisti sulla notte di Cutro durante la conferenza stampa

«La segnalazione di Frontex dell’imbarcazione che si avvicinava alle coste itraliane è delle 22.36 di sabato, il naufragio c'è stato quasi all’alba di domenica: è un caso molto particolare quello di Cutro e se qualcuno dice che c'è stata volontà delle istituzioni di girarsi dall’altra parte, questo è grave». Giorgia Meloni, in un lungo botta e risposta con i cronisti, dopo la domanda del nostro giornalista Luigi Abbramo, durante la conferenza stampa al termine del cdm, respinge con forza qualsiasi ricostruzione giornalistica che fa riferimento a mancanze del governo o alla volontà di non intervenire mentre accadeva il naufragio dell’imbarcazione piena di migranti. La premier spiega tutti i passaggi di quella notte, a partire dalla segnalazione di Frontex, «avvenuta molte ore prima del disastro, mentre il barcone era in piena navigazione. Il disastro è avvenuto quindi all’alba, a pochi metri dalla costa, mentre gli scafisti stavano attendendo il momento opportuno per lo sbarco senza farsi scoprire dalle autorità. Il resto - spiega la premier - sono illazioni e ragionamenti che non accetto».

