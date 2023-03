Parte la processione, ma si "dimenticano" San Giuseppe in chiesa: l'incredulità dei fedeli a Gallipoli

A Gallipoli, la processione in onore di San Giuseppe ha avuto un curioso contrattempo: il santo è stato "dimenticato" in chiesa. Il parroco e i confratelli sono usciti per aprire la processione, ma la statua del santo è rimasta indietro. La gente, divertita, ha commentato l'episodio con ironia. La spiegazione ufficiale è che il parroco pensava di essere seguito dalla statua, mentre i portatori hanno avuto problemi tecnici con le luci a LED del fercolo. Dopo la riparazione, la statua di San Giuseppe ha raggiunto la processione in fretta e furia.

© Riproduzione riservata