Il chierichetto non tiene bene la croce che cade sulla testa del prete IL VIDEO

Proseguono i fuori programma nei giorni dei riti pasquali. Dopo le cadute nelle processioni di Pasqua in Calabria (a San Calogero) e in Sicilia (a Naro e Cianciana), un altro imprevisto arriva da una celebrazione del venerdì santo.

E' il momento della benedizione e il sacerdote che tiene la croce chiede l'ausilio del chierichetto e gli consegna la croce. Il giovane però, forse sorpreso, non riesce a tenere il peso e l'equilibrio e la croce gli scivola dalle mani colpendo in testa il parroco. E' accaduto a Roccaraso in Abruzzo.

Il video è subito diventato virale e circola sui social. Fortunatamente per don Ishak Insan solo un lieve trauma.

© Riproduzione riservata