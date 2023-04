Venezia, dopo il video dell'uomo nudo... torna virale la modella senza veli sul ponte

Un'altra performance "hot" ha lasciato senza parole a Venezia: una modella professionista si è esibita completamente nuda sul ponte delle Tette tra San Polo e Santa Croce. Il video della sua audace passeggiata è tornato a circolare sui social in queste ore, in seguito all'esibizione di un uomo nudo alla fermata del vaporetto di San Stae avvenuta l'altro ieri. Naturalmente, una folla di curiosi si è subito radunata per immortalare la modella senza veli con foto e video. Lo riferisce Il Gazzettino.

E importante notare, però, che il filmato risale al 3 maggio 2019, in occasione delle vernici della Biennale d'arte di Venezia. Nonostante ciò, la modella nuda sta facendo (di nuovo) il giro del web, attirando l'attenzione di numerosi utenti. La serie di eventi "hot" nella città lagunare continua a stupire e a generare curiosità tra la gente.

