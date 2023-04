Hoara Borselli: vittima di uno scippo in pieno centro a Roma. La video-denuncia

Hoara Borselli, attrice, giornalista, opinionista e conduttrice televisiva, ieri è stata vittima di uno scippo a Roma. Un uomo su uno scooter le ha sottratto la borsa con forza in pieno centro. Hoara Borselli descrive in un video su Instagram la rapidità e la destrezza dei movimenti del ladro e si stupisce dell'indifferenza delle persone che hanno assistito alla scena. In 13 anni di vita a Roma, non le era mai successo. Sottolinea che il problema non è la presenza delle forze dell'ordine, ma il senso di impunità che spinge i delinquenti a commettere reati, attribuendo la responsabilità alla politica.

Chi è Hoara Borselli

Hoara Borselli è una giornalista, opinionista, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana nata il 9 giugno 1976 a Viareggio. Ha iniziato la sua carriera come modella e fotomodella, partecipando al concorso Miss estate Festivalbar nel 1992. Successivamente, si è dedicata alla conduzione televisiva e alla recitazione, apparendo in film come "Per favore, strozzate la cicogna" (1995) e "Panarea" (1997). Ha recitato in varie fiction televisive, tra cui "Un posto al sole" (2000) e "CentoVetrine" (2002). Nel 2005, ha vinto la prima edizione del talent show "Ballando con le stelle" su Rai 1.

Ha lavorato in teatro nel musical "La febbre del sabato sera" (2007-2008) e in varietà televisivi come "Famiglia Salemme Show" (2006) e "Gabbia di matti" (2008). Nel 2011, è stata scelta dall'ex ministro della difesa Ignazio La Russa per organizzare eventi per il 150º anniversario dell'Unità d'Italia. Ha condotto un programma radiofonico, "Attualmente diverso", su Radio Incontro donna dal 2017 al 2018.

Dichiaratasi di presenza politica di destra, Borselli ha partecipato come opinionista a diverse trasmissioni televisive dal 2019, tra cui "Non è l'Arena", "Quarta Repubblica", "Fuori dal coro", "Zona bianca", "Mattino Cinque" e "Pomeriggio Cinque". Dal 2020, scrive di politica per il quotidiano "Secolo d'Italia" e collabora con "Il Tempo" e "Il Riformista".

© Riproduzione riservata