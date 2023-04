Iva Zanicchi cade dalle scale dopo il "Cantante mascherato": "Sono immobile a letto" VIDEO

''Cari amici buongiorno è un'immagine un po' insolita scusate non vorrei spaventarvi. Per farla breve domenica sera sono tornata da Roma avevo finito il Cantante mascherato sono caduta dalle scale una caduta orribile che un altro si sarebbe ammazzato''. Lo dice Iva Zanicchi in un video postato sui social, in cui appare distesa nel letto.

''Mi volevano portare all'ospedale ma io sono voluta rimanere a casa. Mi hanno messa immobile a letto per tre o quattro giorni mi hanno fatto le lastre, se non c'è niente di grave, forse sospettano qualche microfrattura. se posso rimanere a casa meglio - aggiunge - se devo andare all'ospedale qualche giorno andrò. Vi volevo tenere informati per chi mi vuole bene e per gli altri pazienza...non godete mi raccomando bisogna sempre pensare positivo. E non perdete il buonumore. Vi voglio bene. Ciao a presto''

