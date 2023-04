Roma, mistero su un furgone in fiamme che sfreccia sulla Casilina IL VIDEO

Un furgone in fiamme sfreccia di notte sulla Casilina. Siamo alla periferia Sud-Est di Roma. C'è incredulità e mistero su un video apparso sui social (su Twitter). Dal video si vede il mezzo viaggiare a tutta velocità in piena notte e avvolto dalle fiamme. Non ci sono ancora conferme da parte delle forze dell'ordine rispetto a quanto sia accaduto e cosa abbia potuto scatenare questo episodio così strano. Ma in ogni caso, da quanto si apprende, a bordo del furgone non ci sarebbe stato nessuno e nessuno sarebbe rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno poi provveduto a spegnere le fiamme.

"Una macchina ha preso fuoco ed è stata lasciata in balia delle fiamme", si legge su Twitter. E ancora: "Queste cose, si vedono a Hollywood…. e a Roma!! Ma l'importante è che nessuno si sia fatto male". Qualcuno ha anche ipotizzato che possa essersi trattato di una finzione cinematografica, ma questa possobilità al momento sembra improbabile.

Automobilisti infastiditi: è polemica

"Famme vede er tesserino", si perché questa è la cosa importante in questo momento, a pochi metri da un furgone in fiamme probabilmente pieno di benzina che potrebbe ferire chiunque in caso di esplosione.

Ti invito a tornare indietro perché sto pensando a te amico caro, ti invito a cambiare strada perché non voglio che qualcuno si faccia male. Non mi diverto a rischiare la mia vita, avrei preferito continuare il percorso verso il cinema con la mia fidanzata, ma ero li per te". Così sui social Andrea la Fortuna, assessore alla sicurezza del municipio VI rispondendo agli automobilisti che non solo sono apparsi indifferenti rispetto all'accaduto, ma hanno anche mostrato un atteggiamento di fastidio facendo lo "slalom" tra i mezzi di soccorso per superare il tratto di strada in cui c'era il furgone fermo in fiamme.

