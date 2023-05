Francesco Paolantoni mantiene la promessa, nudo per Napoli dopo il terzo scudetto VIDEO

Il Napoli ha trionfato nel calcio italiano, vincendo il terzo scudetto. Se la presunta promessa di Marisa Laurito di denudarsi in caso di vittoria si è rivelata una fake news, come la stessa attrice ha spiegato a FQMagazine, al contrario un altro personaggio televisivo ha deciso di festeggiare in modo spettacolare: Francesco Paolantoni.

Paolantoni ha mantenuto la promessa per lo #scudetto del #Napoli: si è aggirato nudo sul Lungomare mentre mangiava pasta e patate ? pic.twitter.com/GUsXJqfgVA — Giovanni Frezzetti (@GioFrezzetti) May 6, 2023

L'attore, grande tifoso del Napoli, ha camminato per le strade della città completamente nudo, con una pentola di pasta e patate a coprire le parti intime. La sua impresa è stata accolta con entusiasmo dalla folla, che ha acclamato l'attore come il "re assoluto di Napoli".

