Treviso, malore mentre guida: 55enne muore dopo lo schianto con un'auto guidata da una messinese

Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Treviso. A perdere la vita un uomo di 55 anni, Biagio Polverino un medico di origini napoletane residente a Conegliano. L'incidente è avvenuto a causa di un malore che ha colpito il professionista mentre era alla guida. La sua auto, una Renault, è andata a finire contro un'altra auto guidata da una donna di Messina che si trovava alla guida di una Lancia Musa (insieme a lei in auto c'erano altre due donne). La donna è rimasta ferita in modo lieve, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'impatto è avvenuto poco dopo la barriera del casello dell'autostrada A27 Treviso Nord. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia stradale.

