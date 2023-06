Brescia-Cosenza, caos fuori dallo stadio: auto incendiate dai tifosi VIDEO

La situazione è degenerata all'esterno dello stadio, nel "parcheggio vip", al termine della partita di ritorno dei play-out di Serie B tra Brescia e Cosenza. Alcuni tifosi del Brescia hanno dato alle fiamme diverse auto, creando caos e tensione. Si è registrato anche qualche tafferuglio con le forze dell'ordine.

Parallelamente, all'interno del campo, il match è stato interrotto al 52' del secondo tempo a causa del lancio di fumogeni da parte dei tifosi di casa. Dopo una sospensione di circa 30 minuti, il direttore di gara ha deciso di fischiare la fine dell’incontro, lasciando il risultato sul 1-1.

In virtù dell'1-0 dell’andata, nonostante l'interruzione del match e il disordine fuori dallo stadio, la squadra di Viali ha ottenuto la permanenza nella Serie B. Il Brescia, invece, retrocede in serie C.

