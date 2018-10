Marco Ligabue torna con "Quante vite hai": il mio omaggio in musica a Lucio Battisti

Il nuovo singolo di Marco Ligabue, 'Quante vite hai', prodotto da Corrado Rustici, è disponibile per il download, sulle piattaforme streaming e in rotazione radio.

Fratello minore di Luciano, 48 anni, ha da poco concluso un tour estivo in 50 piazze italiane.

Già chitarrista e autore di testi e musiche dei Rio e Little Taver, ha iniziato la carriera solista nel 2013 e ha all’attivo

gli album 'Mare dentrò, 'L.U.C.I. (Le Uniche Cose Importanti)' e 'Il mistero del Dna'. In alcuni testi ha affrontato tematiche 'scomode', contribuendo a progetti sociali: un pozzo in Africa, un video in lingua Lis e un percorso di legalità in 200 scuole.

È testimonial Avis e City Angels.

'Quante vite hai' va in un’altra direzione: è una richiesta di condividere con la persona amata tutte le vite future, e nel

finale della canzone Ligabue ha voluto rendere un piccolo omaggio a Lucio Battisti.

Il videoclip - regia dell’esordiente Nicola Torrisi - è stato girato a Matera, capitale europea della cultura 2019.

