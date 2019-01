"Fear for nobody" segna il ritorno dei Maneskin: in radio il nuovo singolo

In rotazione radiofonica da oggi "Fear for nobody", il nuovo singolo in inglese dei Måneskin, estratto da "Il ballo della vita".

Il disco è uscito lo scorso 26 ottobre.

Sempre oggi sarà disponibile su Vevo/YouTube il video ideato dalla band con la regia di Qwerty (Riccardo Paoletti e Corrado Serri). Il video vede Damiano, Victoria, Ethan e Thomas protagonisti di una scena che si svolge a ritroso.

I quattro ragazzi si trovano in una sala prove distrutta e lo spettatore ne potrà seguire la ricostruzione, intervallata da frame di live, attraverso un montaggio in reverse motion. Un effetto rewind dove il nastro che si riavvolge è anche un movimento metaforico per esprimere il messaggio della band: Fear for nobody, nota distintiva dei Måneskin.

