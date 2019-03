Negramaro, Lele Spedicato sale di nuovo sul palco: assolo di chitarra e commozione a Milano

Nuova sorpresa sul palco durante un concerto dei Negramaro.

Il chitarrista Lele Spedicato si è presentato durante la prima delle sue serate in programma al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Spedicato si è esibito in un assolo di chitarra nella canzone "Cosa c’è dall’altra parte", scritta proprio per lui dopo il malore che l'ha colpito.

Il musicista è in fase di ripresa dopo che un aneurisma cerebrale lo aveva colpito, costringendolo ad una lunga convalescenza. Visibilmente commosso alla fine della sua esibizione.

