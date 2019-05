Girato su una barca a vela: esce il videoclip di "A chi mi dice", il nuovo singolo de Il Volo

Da oggi è online il video di 'A chi mi dice', il nuovo singolo de Il Volo, il trio italiano che nei suoi dieci anni di carriera si è fatto conoscere in tutto il mondo.

In queste settimane si trova in tour di Giappone per ben 6 date, prima di tornare in Italia per una serie di concerti estivi imperdibili nelle più prestigiose location. Nel video, prodotto da Collectiv3, i tre ragazzi navigano verso l'isola di Capri a bordo di una barca a vela, passando tra i suggestivi faraglioni.

'A chi mi dice', cover dell'adattamento in italiano di Tiziano Ferro del brano 'Breathe Easy' dei Blue, è estratto dall'album 'Musica' (Sony Music) che contiene anche il brano sanremese 'Musica che resta', con il quale il trio ha conquistato il podio al 69esimo Festival, gli inediti 'Fino a quando fa bene' e 'Vicinissimo' e le cover di 'Arrivederci Roma', 'People', 'La nave del olvido', 'Lontano dagli occhi', 'Be My Love', 'La voce del silenzio' e 'Meravigliosa creatura'. Con 11 brani e la produzione di Michele Canova, il nuovo album dà risalto alla personalità delle tre diverse voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, raccogliendo i loro gusti e le loro influenze musicali in un disco che rappresenta 10 anni di una lunga amicizia e di musica insieme.

'Musica' ha confermato ulteriormente il successo mondiale del trio arrivando nella la Top 10 di iTunes degli album più venduti in ben 14 Paesi, da Malta al Brasile, dalla Finlandia all'Israele. I live in Giappone, dove già nel 2017 il trio aveva registrato il sold out a Tokyo e a Kawasaki, hanno dato il via ai festeggiamenti per i 10 anni di carriera, che continueranno con concerti in tutto il mondo fino a maggio 2020. Il 13 maggio si è tenuto il primo concerto a Yokohama, dove Il Volo è stato accompagnato dalla Tokyo New City Orchestra di 54 elementi, diretta dal M° Rota, e ha ricevuto in dono dal pubblico molti fiori, segno di rispetto e gradimento. Dal 19 luglio nei cinema del Giappone verrà proiettato il concerto di Firenze 'Notte Magica - tributo ai Tre Tenori'.

