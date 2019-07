Test riuscito per la navetta che riporterà l'uomo sulla Luna nel 2024: il video del lancio

Successo per il nuovo test in volo di Orion, la navetta con cui la Nasa conta di riportare gli astronauti sulla Luna nel 2024 e poi su Marte. Sono bastati tre minuti dopo il lancio dalla base di Cape Canaveral per verificare, ad una quota di circa 9 chilometri, il perfetto funzionamento del sistema di sicurezza (Launch escape system, Les) che dovrebbe entrare in azione in caso di emergenza per salvare l'equipaggio durante la fase di ascesa, allontanando la capsula dal missile tramite razzi ausiliari per poi farla tuffare nell'oceano.

"Stiamo costruendo il razzo più potente del mondo per portare gli astronauti sulla Luna con la navetta Orion per le missioni Artemis", spiega Bill Hill, vicedirettore associato dello sviluppo di sistemi per l'esplorazione della Nasa. "Avremo anche un sistema di interruzione del lancio altrettanto potente che allontanerà l'equipaggio in caso di problemi al razzo durante la prima parte dell'ascesa".

