Netflix annuncia la terza stagione di "Tredici": il trailer

Netflix annuncia in una nota il trailer e le prime immagini della terza stagione di 'Tredici', disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 23 agosto.

Chi ha ucciso Bryce Walker? Tutti hanno un possibile movente.

I segreti si infittiscono alla Liberty High, dopo la partita di football di inizio anno tutti hanno qualcosa da nascondere. Il mistero della morte di Bryce travolge la città, i sospettati sono molti.

Qualcuno tra loro è veramente in grado di compiere un omicidio? Chi è la nuova ragazza Ani? Il detective Sandall vuole scoprire la verità ad ogni costo, riuscirà a trovare il vero colpevole in una rete così fitta di segreti e bugie?

