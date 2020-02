"The Walking Dead: World Beyond", svelato il trailer dell'atteso spin-off

Svelato a sorpresa il primo teaser trailer di "The Walking Dead: World Beyond", l'attesissima serie spin-off di The Walking Dead. Andrà in onda tra qualche mese.

La serie racconta la storia dei giovani sopravvissuti Hope (Alexa Mansour), Iris (Aliyah Royale), Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston). L'obiettivo è quello di cercare di salvare il padre delle ragazze, Leo Bennett.

Ad aiutarli c'è una mappa etichettata "CRM", l'organizzazione clandestina che ha strappato Rick Grimes a The Walking Dead.

