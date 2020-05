Salone del Libro, Manzini legge l'incipit dell'ultimo Montalbano di Andrea Camilleri

Anteprima di prestigio ieri per il Salone del Libro di Torino, quest'anno eccezionalmente in versione digitale vista l'emergenza del coronavirus.

Lo scrittore Antonio Manzini, allievo e amico di Camilleri, ha letto in anteprima assoluta il primo capitolo di «Riccardino», il libro finale del romanzo del commissario Montalbano, in uscita per Sellerio, quest’anno.

L’evento, come per il resto del palinsesto, è stato trasmesso in diretta streaming sul sito e sui canali social del Salone.

© Riproduzione riservata