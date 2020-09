Il palermitano Luigi Lo Cascio apre la mostra del Cinema di Venezia: il trailer del film "Lacci"

"Lacci" il film di Daniele Luchetti che apre la Mostra del Cinema di Venezia, uscirà ufficialmente nelle sale il 1 ottobre. Ma eccezionalmente, su iniziativa dell’Anec, il film fuori concorso tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone è stato anche in 100 sale italiane, in contemporanea con la proiezione al Lido.

«È la prima volta che la cerimonia inaugurale e il film d’apertura sono in contemporanea nelle sale, per il pubblico è stato un po' come essere a Venezia» ha commentato Paolo Del Brocco ad di Rai Cinema che produce con la Ibc diMovie di Beppe Caschetto il film interpretato da Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi e Francesca De Sapio. Ringraziando l’Anec promotore dell’iniziativa delle cento sale nonchè Rai Movie e il direttore del Festival Barbera per la loro adesione, Del Brocco ha sottolineato che molti dei cinema selezionati non avevano ancora riaperto i battenti dopo il lockdown: «Sono le stesse sale che adesso aspettano con ansia i film di Venezia».

