"Fuori era primavera", viaggio nell'Italia del lockdown nel nuovo film di Gabriele Salvatores

Uno sguardo nel periodo più difficile della pandemia: questo il tema di "Fuori era primavera", il film di Gabriele Salvatores prodotto da Indiana Production e Rai Cinema e dedicato al lockdown.

Una pellicola che racconta come gli italiani hanno vissuto mesi di reclusione nelle loro abitazioni: le piazze vuote, gli operatori sanitari in prima linea nelle corsie degli ospedali, i balconi in festa e le riprese domestiche. Il film verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Alla proiezione non sarà presente però lo stesso Salvatores: il regista è risultato positivo al Coronavirus ed è al momento in isolamento domiciliare.

